Termini Imerese, Carolina Varchi: «Ora ci sono le basi per la rinascita economica di tutta la zona»

«Nuove buone notizie per il rilancio dell'area industriale ex Fiat di Termini Imerese»: comincia con queste parole la dichiarazione di Carolina Varchi, deputato e responsabile Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d'Italia, palermitana ed ex vicesindaco della città.

«Il grande lavoro del governo - afferma, non senza enfasi - sta dando i suoi frutti: un tavolo tecnico convocato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso alla presenza del ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, ha posto le basi per la creazione di un vero e proprio parco industriale che favorirà il nuovo insediamento di Pelligra e il rilancio dell'area sotto il profilo occupazionale, sia per quanto riguarda gli operai, sia per i lavoratori dell'indotto».

Carolina Varchi ricorda anche le istituzioni siciliane. «Il coinvolgimento dell'Autorità portuale e della Società interporti - aggiunge - è la prova della sintonia con il governo regionale guidato da Renato Schifani e in particolare con l'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Questo lavoro consentirà un potenziamento del porto e delle aree circostanti e pone le basi per una rinascita vera della zona, sotto il profilo economico e imprenditoriale, e anche per attrarre nuove realtà che potranno trovare nel sito di Termini Imerese condizioni logistiche ottimali per la produzione. Ringrazio il governo per l'attenzione posta su un tema importantissimo per lo sviluppo e per il lavoro della Sicilia. Queste sono le risposte concrete, reali che diamo a chi parla di un Sud dimenticato. Il Sud - conclude Varchi - riparte davvero in questo modo: non con i sussidi, ma col lavoro vero».