L'area ex Fiat di Termini Imerese al proprietario del Catania Pelligra: 350 assunzioni

La Pelligra Holding Italia si è aggiudicata la gara di assegnazione della ex Blutec di Termini Imerese. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso durante il confronto al Mimit, ministero del Made in Italy. In particolare, i commissari hanno scelto il soggetto aggiudicatario. Ora seguirà la fase formale. Il piano prevede, a quanto si apprende, 350 assunzioni. L'area industriale in cui si insedierà Pelligra è quella che ospitava un tempo lo stabilimento della Fiat. Soddisfatto l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo (nel video la sua dichiarazione), che parla di «giornata storica» e annuncia un'immediata convocazione dei sindacati per la prossima settimana, con l'obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro degli ex operai Fiat.

Ma lo stabilimento permetterà anche altri investimenti. Il ministro Urso ha detto che si procederà a un grande progetto di rilancio di tutta l’area industriale di Termini Imerese, che diventerà il più grande porto commerciale e logistico di tutta la Sicilia occidentale e avrà anche un interporto. Il porto di Termini Imerese, da novembre, diventerà il principale porto commerciale della Sicilia occidentale, con lo spostamento delle attività di Msc (Aponte) da Palermo a Termini Imerese.