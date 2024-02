Lincoln 21, a Palermo nasce la casa delle imprese

Fu trasferito in una notte, poche ore e tanta fatica, una linotype dietro l’altra, ma il Giornale di Sicilia era al suo terzo trasloco: dai vecchi locali in un vicolo di via Maqueda, a via Maurolico in piazza Giulio Cesare nel 1894; e da qui, in via Lincoln, nel nuovo stabile che, dopo che fu demolito e ricostruito il vecchio Palazzo Alù, ora urlava modernità da tutti i pori. Affacciato sul verde, affogato di luce - 1.800 metri quadrati di vetri, una novità enorme in tempi in cui si scommetteva solo sul cemento -, era pronto ad accaparrarsi pezzetti di cielo affacciandosi sulle case basse della Kalsa. Fu una rivoluzione: era il 20 aprile 1968, il Giornale di Sicilia uscì in edicola con un numero speciale che raccontava la nuova avventura imprenditoriale e architettonica.

Lontano dai quartieri «nuovi» che avrebbero visto il famoso «sacco», lontano dal cuore elegante di Palermo, il Giornale sceglieva una zona considerata ancora a margine, a filo. Allora come oggi, perché è pronto ad una nuova avventura ancora più innovativa: nasce Lincoln 21, polo multifunzionale in cui il gruppo editoriale vivrà al fianco fattivo delle prime aziende che hanno creduto nel progetto e scelto di condividerne lo spazio. Che resta sempre all’avanguardia, sia per gestione del luogo che per innovazione del disegno. Questo pomeriggio alle 15.30 l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Realtà importanti del mondo imprenditoriale e culturale - Adecco, eccellenza del recruiting; Pharmap, leader in Italia nel campo dell’home delivery farmaceutico; e l’Università Kore di Enna che così apre una sede prestigiosa a Palermo – hanno trovato in Lincoln 21 una casa moderna in un palazzo di grande pregio urbanistico, che ha già una sua storia da raccontare, a partire dai suoi 6.100 metri quadrati. E altre se ne attendono, negli spazi nei quali è già in corso la ristrutturazione.