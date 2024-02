Mylia, formazione e sviluppo al servizio delle aziende siciliane

Mylia ha sentito l’esigenza di offrire ai suoi clienti uno nuovo spazio, un luogo fisico dedicato al confronto e allo sviluppo delle competenze. Un osservatorio privilegiato sul territorio siciliano che offra una visione ampia e variegata sul mondo del lavoro e delle organizzazioni. L'azienda inoltre ha colto l’opportunità di posizionarasi come player nel mondo della formazione per disoccupati, affiancando all’esperienza maturata negli anni nella gestione di Forma.Temp, il fondo professionale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, la capacità organizzativa di rispondere alle opportunità del Fondo Sociale Europeo. L'obiettivo è quello di offrire al territorio il supporto a 360° e l’ampio Know How sviluppato nel corso di tanti anni di attività, proponendosi come un partner autenticamente supportivo su più piani grazie all’insieme di servizi integrati offerti dal Gruppo Adecco.

Leggi anche Lincoln 21, a Palermo nasce la casa delle imprese

In un momento storico in cui la scarsità delle competenze e del reperimento di risorse formate adeguatamente è una sfida condivisa, Mylia si pone come l’interlocutore adatto a rafforzare le competenze di potenziali candidati nonché le skills tecniche e manageriale di chi già è inserito in azienda. La sua peculiarità è quella di ideare e progettare soluzioni mirate per i contesti ai quali si rivolge, anche in termini territoriali. Ragione per cui in Sicilia si sta puntando su una serie di servizi volti a valorizzare settori strategici quali quello del turismo, dell’edilizia, dell’artigianato, della metalmeccanica e dei servizi alla persona. Senza dimenticare al contempo, l’importante azione di sviluppo di quelle skills oggi realmente strategiche (per disoccupati e non): competenze digitali, percorsi di approfondimenti sui temi dell’AI etc. In questo scenario Mylia continua ad alimentare il proprio tratto distintivo: la formazione manageriale, cercando di aggiornarla rispetto al ruolo che queste figure giocano oggi nella gestione della complessità, per restare al passo con i continui cambiamenti che interessano i vari Business. Rispetto al passato sono tante le realtà aziendali che ritengono la formazione continua un vantaggio competitivo necessario se si vogliono raggiungere risultati di eccellenza. In sintesi, come Mylia e come Gruppo Adecco, si è voluto fare un investimento nel territorio, rendendo ancora più concreta la presenza in Sicilia, aprendo una sede a Palermo in modo da essere ancora più vicini alle esigenze di tutti i clienti e gli interlocutori. «Ci vediamo nella nostra nuova sede!, www.mylia.com».