Si inaugura a Palermo Lincoln 21: ecco le immagini degli spazi rinnovati della storica sede del Giornale di Sicilia

Si tratta di realtà importanti del mondo imprenditoriale e culturale. C'è Adecco, eccellenza del recruiting che fa il suo ingresso con Mylia, una società del gruppo che si occupa di formazione e sviluppo. C'è poi Pharmap, leader in Italia nel campo dell'home delivery farmaceutico. E l'Università Kore di Enna che apre una sede prestigiosa nel capoluogo dell'Isola. Queste realtà hanno trovato in Lincoln 21 una casa moderna in un palazzo di grande pregio urbanistico.

Ambienti moderni e luminosi che seguono la direttrice verde di Villa Giulia e dell'Orto Botanico. All'interno tecnologie all'avanguardia in locali ridisegnati. Il progetto è dell'architetto Raffaella Pozzi che ha idealmente raccolto il testimone dello studio Belgiojoso Peressutti e Rogers di Milano e dell'allora direttore del lavori Antonio Barraco. Fu lui che nel 1968 lavorò a strettissimo contato con i capistruttura per costruire una redazione al passo con i tempi – in una zona strategica, collante tra il centro storico, il mare e le periferie. Il segnale è importante: da due giorni sul palazzo del gruppo editoriale è tornata già a illuminarsi la testata, luminosa, riconoscibile, vitale, un simbolo di esistenza in vita, di storia da raccontare.

Il Giornale di Sicilia è sempre stato l'unico punto focale di un'intera zona, e continua a credere fermamente nella scelta di una sede che valorizza il quartiere su cui, per primo, ha scelto di investire. In via Lincoln 21 le prime aziende sono già al lavoro, altri spazi sono disponibili.