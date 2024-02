Adeguamenti dei contratti, buoni pasto, pochi autisti: i lavoratori dell'Amat in piazza a Palermo

L’Amat scende in piazza a Palermo per la seconda volta dall’inizio dell’anno. Lo sciopero di questa mattina (21 febbraio) si avvicina al 100% di adesione dei lavoratori: le 14 vetture del tram sono rimaste in deposito, così come i 168 mezzi gommati, per un totale di un centinaio di dipendenti in strada. Tante le richieste dei sindacati compresi gli episodi di violenza subiti sempre più spesso dagli autisti

«Non abbiamo nemmeno i buoni pasto - spiega Giovanni Riggio, autista dell'azienda - e non abbiamo l’indennità di guida. Tante le richieste che i nostri sindacati hanno rappresentato al Comune ma abbiamo sempre trovato un muro. Noi facciamo questo lavoro con dedizione e sacrificio, dispiace per il disagio di oggi ma è nostro diritto farci sentire: quel minimo che ci spetta dobbiamo rivendicarlo». I lavoratori rivendicano la contrattazione di secondo livello, che porterebbe ad aumenti di stipendio e benefit come straordinario e buoni pasto.