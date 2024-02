Partinico, morì in un incidente in Egitto: a Giuseppe Provenzano il titolo di professore benemerito

Ha perso la vita tragicamente in Egitto nel 2022, ora l'Università di Palermo onorerà la sua memoria con il titolo di docente benemerito. Il Senato accademico ha approvato la proposta di attribuzione dell’onorificenza al professore di Partinico, Giuseppe Provenzano, che aveva cinquantasette anni. Ordinario del settore scientifico disciplinare di Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali, aveva fornito contributi di riconosciuto rilievo internazionale, soprattutto nell’ambito della gestione delle risorse idriche in agricoltura, con l’impiego di modellistica agro-idrologica avanzata e di sensoristica di ultima generazione.

Oltre che per la sua levatura scientifica e per la riconosciuta dedizione all’attività didattica, il professore Provenzano si era sempre distinto per le sue doti umane, testimoniate anche da una particolare attenzione allo sviluppo di alcuni Paesi dell’Africa. Il docente si trovava In Egitto per conto dell’Università di Palermo perché era impegnato in un progetto europeo di formazione. Sulla strada di ritorno verso l’aeroporto il pullman sul quale viaggiava si è ribaltato per uno scontro frontale e lui è morto per le ferite riportate. Intanto, a dicembre, l'Ersu ha avviato due diverse iniziative per onorare la memoria di Provenzano.