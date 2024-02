Autorità portuale di Palermo, pubblicato un concorso per impiegati: il bando

Si tratta di due risorse, una nell’area finanziaria e una al servizio affari generali, risorse umane e formazione. La risorsa destinata all’area finanziaria fornirà supporto operativo per lo svolgimento delle attività inerenti le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria dell’Ente (gestione fasi di entrata e spesa, ciclo passivo ed attivo, redazione provvedimenti di autorizzazione della spesa, rendicontazione di quadri economici di opere pubbliche). La risorsa destinata al servizio affari generali, risorse umane e formazione, fornirà supporto nello svolgimento di pratiche inerenti la gestione amministrativo contabile del personale (elaborazione delle presenze, dei cedolini paga, assolvimento di obblighi contributivi e previdenziali, C.U. e modello 770). Si occuperà, altresì, dell’applicazione della normativa in materia di lavoro al personale dipendente dell’AdSP del mare di Sicilia Occidentale.

L’autorità portuale di Palermo ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di impiegati. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di III livello del Ccnl dei lavoratori dei porti. Le risorse saranno inserite nell’organico dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale.

I requisiti

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: età non inferiore a 18 anni; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica al posto da ricoprire; iscrizione nelle liste elettorali; conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche a un livello adeguato alle mansioni cui si riferisce la presente procedura selettiva. Inoltre, occorre possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea in economia aziendale; laurea in economia e commercio; laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; laurea in economia e finanza; laurea in scienze dell’amministrazione.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata, entro le ore 12 del prossimo 7 marzo, all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. La documentazione può essere: consegnate a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 – martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30); a mezzo posta, in busta chiusa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente riconducibile al candidato, mediante invio all’indirizzo [email protected].