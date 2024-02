Università di Palermo, concorso per collaboratori linguistici e amministrativi: i requisiti

L’università di Palermo ha indetto due concorsi per collaboratori linguistici e amministrativi. Sono sette i posti di lavoro e i vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e pieno.

BANDO PER COLLABORATORI LINGUISTICI

BANDO PER COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

I posti

Sono due i concorsi pubblici per un totale di 7 posti di lavoro: 5 per collaboratori ed esperti linguistici, di cui 3 di lingua inglese e 2 di lingua francese, da destinare al Centro linguistico di ateneo; 2 per collaboratori amministrativi, di categoria D – posizione economica D1 (area amministrativa-gestionale) da destinare all’ambito ricerca e terza missione e all’ambito didattica e internazionalizzazione del dipartimento di Giurisprudenza.

I requisiti

I candidati devono possedere alcuni requisiti: non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’ateneo; i cittadini stranieri devono inoltre godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Chi concorre per il posto di collaboratore linguistico deve essere di madrelingua inglese o francese, a seconda del profilo selezionato, come meglio specificato nel bando; avere la laurea triennale o laurea magistrale o specialistica. Per quanto riguarda la posizione per collaboratore amministrativo, età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea oppure possesso di altra condizione prevista nel bando; idoneità fisica all’impiego; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; possesso di laurea; conoscenza della lingua inglese di livello C1; conoscenza delle applicazioni informatiche di Office automation (word, excel, powerpoint, web e networking).