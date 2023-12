Palermo, alla Rap le assunzioni sempre più in salita

Un cane che si morde la coda. La Rap, l'azienda partecipata del Comune di Palermo che gestisce il servizio dei rifiuti, somiglia sempre di più a quest’immagine. Ha bisogno di lavoratori, ma non li può assumere perché manca il piano industriale. Il quale ha bisogno dell’asseverazione della società di revisione, che però non può essere la stessa di quella che si è pronunciata sul bilancio. E così anche la notizia sui 46 nuovi autisti da incamerare in azienda si infrange sugli scogli delle norme che regolano gli organici degli enti a partecipazione pubblica.

«Stiamo correndo per trovare una soluzione - dice il presidente Giuseppe Todaro -. Purtroppo stiamo incappando in questa serie di intoppi da cui speriamo di liberare l’azienda quanto prima».

Ma, paradosso dei paradossi, se la limitazione delle assunzioni risponde all’esigenza di evitare spese se non si è a posto con i conti, questo non impedisce all’azienda di esternalizzare alcuni servizi. A suon di milioni di euro. Tanto per fare un esempio, la raccolta differenziata del vetro vale 570 mila euro, carta e cartone 800 mila, ingombranti su strada 1,7 milioni, ingombranti dai Ccr 3,3 milioni. Appalti annuali a imprese private.

