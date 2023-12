Palermo, l'Amat torna ad assumere: sei concorsi, 44 posti disponibili, ecco le figure e i requisiti richiesti

L'Amat torna ad assumere a Palermo a tempo indeterminato. L'azienda partecipata del Comune di Palermo, che gestisce il trasporto pubblico in città, ha bandito sei concorsi per la selezione di diverse figure professionali da assumere per lo più full-time. In totale sono 44 i posti disponibili. Ne dà notizia Liveconcorsi. Le selezioni sembrano destinate all'area dell'officina. Tre concorsi sono per la ricerca di personale a tempo indeterminato: 10 meccanici, cinque elettrauto e tre carrozzieri. Uno è per la ricerca di 23 apprendisti full time con contratto di tre anni. Due invece sono riservati agli ingegneri.

Ecco i dettagli sulle figure ricercate, le mansioni, i requisiti richiesti e come fare per candidarsi con riguardo ai primi tre concorsi.

Meccanici

La prima è una selezione per 10 posti di operatore qualificato meccanico/meccatronico a tempo indeterminato full-time. Nel bando si spiega che l’Amat cerca «lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano, singolarmente o in squadra, in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali».

Tra i principali requisiti richiesti, i candidati devono essere in possesso del diploma di maturità tecnica (durata quinquennale) ad indirizzo meccanico o meccatronico. In alternativa, devono essere in possesso di attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) ad indirizzo meccanico o meccatronico con una esperienza certificata di durata almeno triennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato meccanico o meccatronico. Oppure ancora, di essere in possesso della licenza di scuola media con una esperienza certificata di durata almeno quadriennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato meccanico o meccatronico. Gli interessati possono candidarsi compilando lo schema di domanda allegato al bando reperibile sul sito web di Amat. La domanda di partecipazione completa, comprendente la copia - fronte e retro - della carta di identità, deve essere inviata ad Amat entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, avvenuta il 6 dicembre 2023 in una delle seguenti modalità: tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo; sulla busta va scritto “SELEZIONE n. 10 OP.QUAL.M/M”. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio; b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sull’oggetto della PEC va scritto “SELEZIONE n. 10 OP.QUAL.M/M”. Tutte le informazioni dettagliate sull'avviso di selezione integrale pubblicato dall'azienda.

Elettrauto

Selezione per 5 posti di operatore qualificato elettrauto/elettronico, a tempo indeterminato full-time. Tra i requisiti, è richiesto il diploma di maturità tecnica (durata quinquennale) ad indirizzo elettrotecnico o elettronico o informatico o delle telecomunicazioni. In alternativa, l'attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) ad indirizzo elettrauto o elettronico o meccatronico con una esperienza certificata di durata almeno triennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato elettrauto o meccatronico. Oppure occorrerà essere in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore) con una esperienza certificata di durata almeno quadriennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato elettrauto o meccatronico. La domanda di partecipazione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere predisposta e sottoscritta utilizzando lo schema predisposto e allegato al bando, reperibile sul sito web di Amat. La domanda deve essere inviata sempre entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando (avvenuta il 6 dicembre 2023), o tramite raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato. Per ulteriori dettagli e informazioni consultate il bando integrale di concorso.

Carrozzieri

È indetta una selezione per esami a 3 posti di operatore qualificato – par. 140 (carrozziere), a tempo

indeterminato full-time. Il bando richiede «lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano, singolarmente od in squadra, in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o

plurifunzionali».

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, di essere in possesso della licenza di scuola secondaria di secondo grado, diploma di maturità tecnica (durata quinquennale) ad indirizzo meccanico o meccatronico. In alternativa, di essere in possesso di attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) ad indirizzo carrozziere o meccanico con una esperienza certificata di durata almeno triennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato carrozziere. Oppure, di essere in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore) con una esperienza certificata di durata almeno quadriennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato carrozziere.

La domanda di partecipazione completa dovrà essere inviata ad Amat entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle seguenti modalità: tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo”; sulla busta andrà scritto “SELEZIONE n. 3 OP.QUAL.CAR”. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio; tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “SELEZIONE n. 3 OP.QUAL.CAR”. Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità.

