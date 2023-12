I concorsi dell'Amat di Palermo: c'è un bando per 23 contratti di apprendistato di tre anni

Uno dei sette concorsi banditi dall’Amat di Palermo, l’azienda partecipata che gestisce il servizio di trasporto pubblico, autobus, prevede l’assunzione di 23 persone con contratto di apprendistato.

L’Amat ha pubblicato sul proprio sito un avviso di selezione pubblica, per esami, per l’attivazione di n. 23 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre anni (full time), per l’acquisizione della figura professionale di operatore di manutenzione – par. 130, del contratto degli autoferrotranvieri. Il bando spiega che l’azienda cerca «lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull'armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso».

Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1, è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) avere una età compresa tra 18 anni e 30 anni non compiuti; il compimento del trentesimo anno di età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria;

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 7 della legge comunitaria 6 agosto 2013, n. 97;

c) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) di essere in possesso della licenza di scuola secondaria di secondo grado - diploma di maturità tecnica (durata quinquennale) ad indirizzo meccanico o meccatronico o elettrotecnico o elettronico o informatico o delle telecomunicazioni;

e) in alternativa a quanto richiesto al precedente punto d): di essere in possesso di attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) ad indirizzo meccanico o meccatronico o elettrauto o elettronico o carrozziere;

f) in alternativa a quanto richiesto ai precedenti punti d) e/o e): di essere in possesso della licenza di scuolasecondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore) con una esperienza certificata di durata almeno biennale presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni di meccanico o meccatronico o elettrauto o carrozziere;

g) possedere l’idoneità necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di Operatore di Manutenzione, da accertare secondo le disposizioni di legge, con visita medica per l’assunzione demandata agli organi competenti;

h) non aver a proprio carico condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

i) non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;

j) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere predisposta e sottoscritta utilizzando lo schema pubblicato dall’Amat sul sito assieme al presente avviso, allegando i documenti richiesti. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti, in qualsiasi fase della selezione, comporterà l'esclusione dalla selezione stessa e/o dalla graduatoria finale. La domanda di partecipazione completa, comprendente la copia - fronte e retro - della Carta di Identità, dovrà essere inviata ad AMAT entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle seguenti modalità:

a) tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo; sulla busta andrà scritto SELEZIONE - CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER N. 23 OP.MAN.. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio;

b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “SELEZIONE -CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER N. 23 OP.MAN.”; non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità.

CLICCA QUI PER L'AVVISO INTEGRALE DI SELEZIONE