I concorsi banditi dall'Amat di Palermo: tre posti sono destinati agli ingegneri

Fra i sei concorsi banditi dall’Amat di Palermo, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, due riguardano la ricerca di tre capi di unità tecnica e sono riservati ai laureati in Ingegneria. Andiamo a scoprire quali sono le figure richieste e i requisiti necessari per partecipare al concorso.

Area meccanica/meccatronica

La prima selezione è per 2 posti di Capo Unità Tecnica – par.205 (meccanico/meccatronico) con contratto a tempo indeterminato full time. Ecco la definizione della figura professionale di cui l’azienda del trasporto pubblico di Palermo ha bisogno: «Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto».

Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il diploma di laurea appartenente ad una delle classi delle lauree magistrali indicate ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un'università della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente.

Lauree e abilitazioni

Ecco le lauree indicate: LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-20 Ingegneria aerospaziale. Richieste poi queste condizioni: abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; iscrizione all’Ordine degli ingegneri; esperienza lavorativa certificata di durata almeno biennale di tipo tecnico e/o gestionale nel settore della produzione industriale o della autoriparazione.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere predisposta e sottoscritta utilizzando lo schema pubblicato sul sito Amat assieme al bando, allegando i documenti richiesti. La domanda di partecipazione completa, comprendente la copia - fronte e retro - della Carta di Identità, dovrà essere inviata ad AMAT entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle seguenti modalità:

a) tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad “AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo”; sulla busta andrà scritto “SELEZIONE PER N. 2 C.U.T.M/M”. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio;

b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “SELEZIONE PER N. 2 C.U.T.M/M”; non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità.

Materie

Gli esami della selezione consistono in una prova orale alla quale saranno sottoposti i candidati ammessi e verterà sulle seguenti materie, oltre al contratto, le norme generali e le competenze trasversali:

conoscenza componenti meccanici ed elettronici di autobus e veicoli industriali e loro funzionamento;

manuali di uso e manutenzione di autobus, capacità di lettura ed interpretazione di disegni e schemi;

processi di manutenzione meccanica;

programmazione ed organizzazione di attività manutentive;

conoscenza sistemi di automazione e controllo industriale;

conoscenza impianti tecnologici ed elettrici a servizio di uno stabilimento industriale;

tecniche di lavorazione;

macchine utensili e processi di lavorazione;

norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;

norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

utilizzo dei sistemi informatici.

Area elettrotecnica/elettronica

L’ultima selezione, per esami e titoli, è finalizzata alla copertura di un solo posto di Capo Unità Tecnica – par.205 (elettrotecnico/elettronico) a tempo indeterminato full-time. L’azienda cerca, si legge nel bando, «lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto».

Requisiti per l’ammissione

Ai candidati viene richiesto un diploma di laurea appartenente ad una delle classi delle lauree magistrali indicate, ovvero un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un'università della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente.

Lauree e abilitazioni

Ecco le lauree richieste: LM27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-2 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-25 Ingegneria dell’automazione. Chieste anche: abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; iscrizione all’Ordine degli ingegneri; esperienza lavorativa certificata di durata almeno biennale di tipo tecnico e/o gestionale nel settore della produzione industriale o della autoriparazione.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere predisposta e sottoscritta utilizzando lo schema pubblicato insieme all’avviso, allegando i documenti richiesti.

La domanda di partecipazione completa, comprendente la copia - fronte e retro - della Carta di Identità, dovrà essere inviata ad AMAT entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle seguenti modalità: tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad “AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo”; sulla busta andrà scritto “SELEZIONE PER N. 1 C.U.T.E/E”. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio; b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “SELEZIONE PER N. 1 C.U.T.E/E”; non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità.

Gli esami della selezione consistono in una prova orale alla quale saranno sottoposti i candidati ammessi e verterà sulle seguenti materie oltre al contratto, le norme generali e le competenze trasversali:

− conoscenza componenti meccanici ed elettronici di autobus e veicoli industriali e loro funzionamento;

− manuali di uso e manutenzione di autobus, capacità di lettura ed interpretazione di disegni e schemi elettrici;

− conoscenze architetture e protocolli reti di telecomunicazioni;

− conoscenza sistemi avm (automatic vehicle monitoring) e sistemi di gestione flotte;

− conoscenza sistemi it (information technology), sistemi operativi, linguaggi di programmazione;

− conoscenza di piattaforme e software per applicazioni di bordo veicoli;

− conoscenza sistemi di automazione e controllo industriale;

− conoscenza impianti tecnologici ed elettrici a servizio di uno stabilimento industriale;

− norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;

− norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

− utilizzo dei sistemi informatici.

