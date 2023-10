Palermo, riprendono i lavori per il passante ferroviario: trovata la soluzione contro gli allagamenti

Il cantiere di vicolo Bernava, a Palermo, è tornato a vivere. La soluzione per impedire altri allagamenti è stata trovata e si sta per metterla in pratica. Da una settimana i mezzi dell’impresa - che per conto di Rfi è impegnata nei lavori di realizzazione della galleria Colli Giustizia del passante ferroviario -, hanno ripreso a muoversi, animando le vie circostanti. L’obiettivo è ultimare lo scavo lungo la via Pier Paolo Pasolini, con il proseguimento, tagliando via D’Ossuna, fino alla via Antonio Bruno, per poi connettersi al cantiere che è impiantato fra via Imera e corso Alberto Amedeo, lì dove è prevista la fermata Papireto.

