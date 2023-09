Quattro sale operatorie, un punto di primo soccorso: ecco come sarà il polo pediatrico di Palermo

Il nuovo polo pediatrico di Palermo, il cui progetto è stato presentato oggi al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, avrà quasi duecento posti letto con tutte le specializzazioni, tra le quali oncoematologia pediatrica, neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia. È stato previsto, rispetto al progetto originario, anche un punto di primo soccorso.

Ubicato in prossimità dell’ospedale Cervello, occuperà un’area di oltre quarantamila metri quadrati, di cui circa un terzo destinato a verde. L'impronta dell’ospedale occupa una superfice di circa ottomila metri quadrati e sviluppa, tra le varie elevazioni una superfice utile lorda di ventiquattromila metri quadrati circa.

L’ospedale sarà realizzato su un sistema di isolatori sismici per renderlo totalmente antisismico Sono previste 4 sale operatorie ed una sala ibrida, oltre a un reparto di terapia intensiva da 10 posti. Complessivamente vi saranno 14 reparti. Altri 1.500 metri quadrati saranno destinati alla diagnostica per immagini. Oltre al punto di primo soccorso, vi troveranno posto laboratori, ambulatori, aule conferenza, luoghi di culto, una foresteria di 8 stanze per i parenti, una zona ristorazione con 100 posti a sedere e una elisuperficie per le emergenze. L’ospedale sarà dotato dei più moderni requisiti impiantistici che consentiranno un perfetto comfort, nel rispetto delle nuove norme ambientali. Sarà realizzato infine un parcheggio da 310 posti auto, di cui 16 per diversamente abili e 15 parcheggi rosa, con 24 colonnine di ricarica e pensiline fotovoltaiche.