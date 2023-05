Palermo, concorso Amat: rientrano in graduatoria 130 autisti dopo il ricorso

Si attende solo di verificare l'idoneità fisica per 130 persone che erano state escluse dal concorso per autisti bandito nel 2020 dall'Amat, azienda palermitana che si occupa del trasporto pubblico: dopodiché si potrà procedere all'inserimento nella graduatoria triennale. I ricorrenti, infatti, dopo un complesso percorso conciliativo, tra aprile e maggio hanno svolto le prove selettive, risultando idonei. Sono pochi coloro che non hanno superato le selezioni.

Dopo che il consiglio di amministrazione della società partecipata approverà la graduatoria i lavoratori potrebbero essere assunti, anche alla luce delle gravi carenze di organico della ditta di trasporto pubblico di Palermo. I vincitori del concorso bandito nel 2020, ammessi regolarmente, sono già stati assunti.

«Si tratta di un risultato importante - spiega l'avvocato Nadia Spallitta - sia per la città che potrà godere di un migliore e più efficiente servizio di trasporto pubblico, sia per questi lavoratori e per le loro famiglie che potranno finalmente immaginare e costruire un futuro più sicuro. Si è giunti alla definizione delle numerose controversie - continua il legale - grazie all'intervento efficiente del tribunale del lavoro di Palermo, all'importante attività svolta dai legali dell'ente ed alle scelte oculate ed attente, finalizzate all'interesse pubblico, di dirigenti e consiglio di amministrazione dell'Amat. Ma anche grazie alla determinazione, all'impegno ed alla professionalità dimostrata da questi lavoratori . Sono soddisfatta per l'obiettivo raggiunto - conclude Nadia Spallitta - che concilia l'interesse della pubblica amministrazione alla qualità ed efficienza, con il soddisfacimento del diritto al lavoro tanto più importante ed essenziale in questo delicato momento di crisi occupazionale».

Il ricorso risale a novembre 2022 e si è concluso, con la conciliazione giudiziale e con le conseguenti prove selettive, qualche giorno fa. La maggior parte di coloro che dovrebbero rientrare nella graduatoria hanno lavorato con contratto interinale con Amat, altri hanno esperienze con altre aziende di trasporti, private e municipalizzate.

