Ryanair cerca assistenti di volo, due giorni di selezione a Palermo: dove e come partecipare

Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, cerca personale, in particolare assistenti di volo, e ha previsto selezioni in tutta Italia. La scelta del nuovo personale da assumere rientra nel recruitment programme 2023, per il quale, Lauda Europe, ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. Gli open day saranno anche in Sicilia. Landa Europe ha programmato due giornate di selezioni a Palermo

Open day a Palermo, come partecipare

Le selezioni in Sicilia avverranno i prossimi 19 e 20 aprile a Palermo. Si terranno due sessioni, una alle ore 10 e una alle 15, per ciascuna giornata di Open Day: mercoledì 19 e giovedì 20 aprile l'appuntamento è presso l’Hotel Mercure Palermo, in via Mariano Stabile 112. I candidati si potranno presentare direttamente presso le location scelte dall'azienda per far parte alle selezioni dove ci sarà la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.

Le prove

Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.

La selezione anche da remoto

Lauda Europe da anche la possibilità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email [email protected], con in allegato il proprio curriculum vitae.

