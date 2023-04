Nubifragio all'aeroporto di Bergamo: dirottati gli aerei della Ryanair partiti da Palermo e da Trapani

Paura ieri sera per chi viaggiava sui volo Ryanair Trapani - Bergamo e Palermo - Bergamo partiti intorno alle 19,30 dai due aeroporti siciliani. A causa di una violenta tempesta sull'aeroporto Orio Al Serio, dopo due ore di volo, i velivoli partiti da Trapani e anche Palermo non erano ancora riusciti ad atterrare.

Tanta la preoccupazione dei passeggeri e anche dei parenti che non avevano notizie. Il volo Ryanair Trapani-Bergamo, dopo aver girato intorno alla zona di Parma per più di un'ora, in attesa che la situazione cambiasse, si è diretto verso l'aeroporto Caselle di Torino.

Stessa cosa, poco dopo, per il volo proveniente da Palermo. Ma i voli Ryanair dirottati a Caselle, ieri, per le avverse condizioni meteo sono stati in totale 4: provenivano da Trapani, Palermo, Cagliari e Dublino. In totale, sono stati 11 gli aerei che ieri non sono riusciti ad atterrare a Bergamo e che sono stati spostati in altri aeroporti: a Torino, Milano Malpensa, Verona, Bologna.

