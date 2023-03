Ovs cerca personale a Palermo: i requisiti e come presentare la domanda

Ovs cerca personale in Sicilia. L’azienda di abbigliamento ha aperto la selezione per la figura di Junior Store Manager, da inserire nel settore vendite nella sede di Palermo.

Junior Store Manager, chi è

Junior Store Manager è colui che ha il compito di organizzare ogni attività all'interno del punto vendita, supervisionare e formare i dipendenti, gestire i fornitori e raggiungere gli obiettivi di vendita impostati dall'azienda.

I requisiti

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione, così come sta scritto nell'avviso di Ovs, sono: capacità di relazione; capacità organizzative e di leadership; la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale per conoscere meglio la realtà Ovs e i clienti.

Il contratto

La tipologia di contratto proposto è a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all'interno della Ovs Store Management School che, con attività di training on the job e corsi e-learning, offrirà un percorso di crescita personale e professionale.

La domanda di partecipazione

Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione per Junior Store Manager dovranno inviare la propria candidatura direttamente sul sito ufficiale, nella sezione dedicata. Appena l'azienda selezionerà la figura professionale, l'avviso verrà tolto dalla sezione.

