Lidl cerca personale in Sicilia: i profili richiesti, le sedi di lavoro e come candidarsi

Lidl cerca personale in Sicilia. La catena di supermercati di origine tedesca ha varie posizioni aperte per diversi profili professionali: addetti vendite, operatori di filiale, area manager, graduate program generazione talenti logistica, logistic team leader, construction manager, facility specialist.

Addetto alle vendite

L' addetto alle vendite si occupa di tutte le attività operative all’interno del punto vendita. Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita; rifornimento dei prodotti sui bancali; preparazione dei nuovi articoli in promozione; gestione della cassa; sistemazione e pulizia dei locali. I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro sono: diploma di maturità; spiccato orientamento al cliente; attitudine al lavoro di squadra; affidabilità e flessibilità; approccio multitasking. Le sedi per le quali si cerca personale sono: il punto vendita di Corso Calatafimi 378, a Palermo (part-time appartenente alle categorie protette); il punto vendita di via Elorina 140, a Siracusa (part-time appartenente alle categorie protette); il punto vendita di via Felice Fontana 36, a Catania (part-time appartenente alle categorie protette).

Operatore di filiale

Operatore di filiale si occupa delle attività operative all’interno del punto vendita e in particolare di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all'interno ed all'esterno della filiale. Le principali mansioni sono: collaborazione con il team per la gestione ottimale del negozio; rifornimento dei prodotti sugli scaffali; preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione; pulizia all'interno e all'esterno del Punto Vendita. I requisiti sono: orientamento al cliente; attitudine al lavoro di squadra; affidabilità e flessibilità; capacità di multitasking. La sede di lavoro è il punto vendita di contrada Cubba, a Misterbianco (contratto part-time).

Area manager

Chi lavora nell'area manager si occupa di monitorare le performance delle tue filiali e di promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Al termine del periodo di formazione verrà affidata un’area da gestire. I requisiti sono: laurea ad indirizzo economico-gestionale; esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della grande distribuzione organizzata; interesse per il settore Retail e per la GDO; spiccate capacità manageriali e di leadership; forti doti analitiche e visione d’insieme; flessibilità territoriale; proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa. La sede di lavoro è contrada Cubba, a Misterbianco (Catania).

Graduate program generazione talenti logistica

Il graduate program generazione logistica rappresenta un percorso lavorativo e formativo di un anno, basato sulla Job Rotation e strutturato in diverse fasi, avrai la possibilità di sperimentare diverse attività affiancando colleghi, della logistica e non solo, vivendo la continua evoluzione delle realtà Lidl del territorio. La sede di lavoro è contrada Cubba, a Misterbianco (Catania).

Logistic Team Leader

Nel ruolo di logistic team leader verranno organizzate le attività del team affidato per garantire una corretta e puntuale gestione della merce all'interno dell'Area del Centro Logistico assegnato. I requisiti sono: laurea in ambito Ingegneristico o Economico; precedente esperienza lavorativa in ambito logistico o all'interno di magazzini strutturati; precedente esperienza pregressa nella gestione del personale; disponibilità a lavorare su turni; ottime capacità organizzative e di comunicazione; forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking; ottime conoscenze in ambito informatico. La sede è contrada Cubba, a Misterbianco (Catania).

Construction Manager

Il Construction Manager coordina le attività relative alla costruzione dei nuovi Punti Vendita e all’ammodernamento di quelli esistenti. Gestisce le gare d’appalto, organizza il lavoro delle ditte appaltatrici e dei professionisti incaricati, garantisce il rispetto delle tempistiche prestabilite. È responsabile della contabilità di cantiere e del controllo della fatturazione, ottimizzando costi e processi di avanzamento lavori. I requisiti sono: laurea in Ingegneria Edile/Civile o in Architettura; esperienza pregressa di 3 – 4 anni nella gestione di commesse e di cantiere; elevata propensione al problem solving; flessibilità e dinamismo; ottime doti organizzative e di pianificazione; spiccate capacità comunicative e di negoziazione. La sede è in viale Regione Siciliana 777, a Palermo.

Facility Specialist

Il facility specialist supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della zona di competenza: riceve e gestisce le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza; inoltre, supervisiona le attività amministrative. Si relaziona con le altre aree aziendali e con i fornitori per organizzarne il lavoro. I requisiti sono: laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale); preferenziale precedente esperienza di 1-2 anni in ambito tecnico – gestionale; elevata propensione al problem solving; ottime capacità organizzative e di pianificazione; buona predisposizione alle relazioni. La sede è contrada Cubba, a Misterbianco (Catania).

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda occorre inviare la richiesta sul sito di Lidl, nell'apposita area cerca lavoro.

© Riproduzione riservata