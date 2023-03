Villa Sofia-Cervello, niente proroga a 56 operatori sociosanitari: scatta la protesta

L’amministrazione di Villa Sofia Cervello non ha prorogato il contratto a 56 operatori sociosanitari. Questa mattina i lavoratori hanno deciso di manifestare in viale Strasburgo davanti alla sede dell’azienda nonostante la legge preveda anche per loro la stabilizzazione. «Chiediamo l’intervento autorevole del presidente della Regione e dell’assessore alla Salute - commentano Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara della Fials Palermo - questo comportamento difforme dalla normativa di alcuni direttori generali è totalmente inconcepibile».

