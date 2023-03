Palermo, sociosanitari incontrano l'assessore Volo: «O rinnovo o stabilizzazione»

Detto fatto. I 56 operatori Oss dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello sono scesi in strada a protestare contro il provvedimento che li rende non prorogabili al 31 marzo.

Questa mattina si sono riuniti sotto gli uffici dell’assessorato alla Salute per chiedere di essere ascoltati dall’assessore Giovanna Volo, ottenendo un incontro.

Da un anno ormai i 56 operatori sanitari lottano da mesi per ottenere una stabilizzazione, che spetterebbe in virtù del decreto mille proroghe: secondo la norma, infatti, chi al 30 giugno aveva maturato 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel periodo covid, può essere stabilizzato: «Oggi mantenuto la promessa di essere qui in piazza Ottavio Ziino- dice Giovanna Lo Porto, operatrice Oss - stanno giocando una partita di ping pong: l’assessore dice che la colpa è del commissario straordinario Walter Messina e respinge le accuse addossandole all’assessorato. Noi vogliamo risolvere il problema - prosegue - o rinnovo o stabilizzazione, visto che ne abbiamo i requisiti».

E prosegue: «Ci riceverà Giovanna Volo e siamo fiduciosi: chiediamo di avere il riconoscimento del nostro lavoro, confermato dal mille proroghe. Ci dispiace moltissimo - conclude - per i pazienti, gli unici che ne faranno le spese. Ora cominceranno i problemi per loro e le caposala che rimangono senza personale di assistenza.

