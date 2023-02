Università di Palermo, 102 esperti per i percorsi di orientamento: 2 nuovi bandi

Unipa ha pubblicato due bandi per trovare 58 esperti di percorsi di orientamento e 44 tutor. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 2 marzo 2023 . Le nuove figure dovranno affiancheranno i docenti per le ore di attività di orientamento dedicate agli studenti delle terze, quarte e quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno sottoscritto con l’Università degli Studi di Palermo uno specifico accordo.

Gli interessati dovranno presentare una domanda conforme al modulo di partecipazione corredata da un curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al dirigente dell’area qualità, programmazione e supporto strategico dell’Università degli studi di Palermo - Piazza Marina, 61. Le domande dovranno pervenire al servizio protocollo dell’Università che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] entro il 2 marzo 2023. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dal protocollo.

Le selezioni, a cui potranno partecipare sia i dipendenti dell’Ateneo che gli esterni, avverranno per comparazione titoli.

