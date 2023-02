Lavoro, Palermo Energia alla ricerca di 10 operai: pubblicato il bando

A Palermo si cercano 10 operai da assumere a tempo indeterminato per 30 ore settimanali con contratto collettivo nazionale di Terziario-Confcommercio. Ad avviare una selezione pubblica è la società a totale partecipazione pubblica Palermo Energia S.p.a. con sede in via Maqueda 100 che con un'assemblea dei soci ha approvato il piano triennale, 2021-2023, di fabbisogno del personale.

I primi 5 assunti, con contratto di livello 5, verranno adibiti alla manutenzione edile, idraulica ed elettrica, alla pulizia delle strade provinciali e a piccoli trasporti. Gli altri 5, assunti con contratto di livello 7 avranno mansioni di “addetti al servizio pulizie” intervenendo nella pulizia generale degli edifici, curando anche le attività di disinfezione e sanificazione.

Può partecipare alla selezione chi ha conseguito la licenza media. Non è stato fissato un limite di età, ma è necessario essere idonei fisicamente. Tutti gli altri requisiti e per presentare la domanda su liveconcorsi.it. Ad occuparsi della fase preselettiva sarà la società Adecco che deciderà chi passerà al secondo step ad esame. I candidati verranno giudicati da una commissione della società Palermo Energia S.p.a.

La seconda fase a cui accederanno i candidati che risulteranno in graduatoria nelle prime 100 posizioni più ex-aequo della preselezione, consisterà in una prova pratica/orale che verterà nelle seguenti materie:

- Nozioni di base inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; (di cui al Dlgs. 81/08);

- Conoscenza di materiali di base (prodotti ed attrezzature di lavoro) inerente al profilo richiesto;

- prova pratica inerente alla mansione da svolgere-

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata solo per via telematica e dovrà pervenire alla piattaforma "IoLavoroNelPubblico", con link indicato sul bando, entro e non oltre le ore 14 del 14 marzo 2023.

