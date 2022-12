Palermo, concorso Rap per 306 posti: boom di accessi al portale per presentare la domanda

Primo giorno per la presentazione delle domande al concorso per 306 posti di operaio alla Rap di Palermo, l’azienda di igiene ambientale del Comune. I vincitori della selezione saranno assunti a tempo indeterminato. Ed è subito boom di accessi al portale per iscriversi alla selezione.

Da oggi sul sito della Rap e del Comune di Palermo può essere visionato l’avviso (clicca qui per scaricarlo) e soprattutto è possibile presentare la domanda. Un'opportunità di lavoro che ha fatto gola a tanti a giudicare dal grandissimo numero di utenti che hanno già digitato il link https://rapspa.concorsismart.it.

Non si conosce ancora il numero di iscrizioni, ma a giudicare dalle difficoltà di accesso al sito, che più volte questa mattina è andato in errore, è facile immaginare che ci sia un sovraccarico. La conferma è arrivata dalla Rap che però sottolinea come il portale scelto per la presentazione delle istanze sia di gran lunga affidabile e utilizzato anche da enti nazionali come Inps, Inail o ministero dell'Interno.

Concorso Rap, come fare domanda

Per la compilazione dell’istanza attraverso l'accesso al portale, occorre necessariamente essere in possesso del sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Una volta collegati al sito https://rapspa.concorsismart.it basta accedere all'apposito link dove è possibile leggere l'avviso e cliccare su "Presenta una domanda per questa procedura". Per potersi candidare c'è tempo fino alle 23,59 del 27 gennaio.

© Riproduzione riservata