Palermo, arriva l'ultimo giorno di lavoro per i 205 operatori di Almaviva

Domani (31 dicembre) sarà l’ultimo giorno di lavoro per i 205 operatori che, dalla sede palermitana di Almaviva Contact, rispondono al numero verde 1500 del ministero della Salute: dal 31 dicembre, infatti, le linee telefoniche del servizio che offriva informazioni sul Covid saranno disattivate con il risultato che dall’anno prossimo il personale disoccupato sarà collocato in cassa integrazione.

La vertenza riguarda circa 500 persone sparse in tutta Italia tra i siti di Almaviva del capoluogo siciliano, Catania, Rende, Napoli e Milano. Nell’incontro romano dello scorso 7 dicembre il ministero della Salute aveva avanzato l’ipotesi di prorogare di un anno il servizio 1500 trasformandolo in un numero di pubblica utilità da dedicare a campagne vaccinali e alla prevenzione sanitaria proponendo di assumere inizialmente 160 operatori per poi riempire il bacino grazie a nuove commesse: «Nessuna proroga è stata comunicata», scrivono le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom.

Un servizio nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE