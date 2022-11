Asp Palermo, concorso per 217 posti di dirigente medico: il bando, come partecipare

L'Azienda sanitaria provinciale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 217 posti di dirigente medico. Diversi i profili cercati.

Dirigente medico, le discipline

Si cercano ventotto posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione; sei posti di dirigente medico di audiologia e foniatria; ventidue posti di dirigente medico di chirurgia generale; due posti di dirigente medico di gastroenterologia; sedici posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia; quattro posti dirigente medico di igiene degli alimenti e della nutrizione; un posto di dirigente medico di malattie infettive; quattro posti di dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia; nove posti di dirigente medico di malattie dell'apparato respiratorio; dieci posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; tre posti di dirigente medico di medicina dello sport; dieci posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza; un posto di dirigente medico di medicina genetica; quindici posti di dirigente medico di medicina legale; un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale; quattro posti di dirigente medico di neonatologia; dodici posti di dirigente medico di neurologia; un posto di dirigente medico di oncologia; trentasei posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base; diciotto posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria; dieci posti di dirigente medico di psichiatria; tre posti di dirigente medico di urologia.

I requisiti

I requisiti specifici richiesti sono: laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Le prove

Le prove sono scritte: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa; pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Infine, la prova orale verterà sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell'azienda (www.asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo il termine s'intende prorogato nel successivo giorno non festivo.

