Palermo, bando per 5 posti di dirigente medico all'ospedale Civico

Un bando per un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, è stato pubblicato dall'A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

I posti a disposizione

I posti di dirigente medico sono cinque: due per il profilo di dirigente medico di gastroenterologia e tre per il profilo di dirigente medico di medicina trasfusionale.

La domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate, entro il prossimo 8 dicembre, al direttore generale dell’ARNAS e presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.arnascivico.it , e sulla GURS n. 13 del 30 settembre 2022.

