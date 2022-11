Palermo capitale della nautica: per quattro giorni è di scena Seacily 2022

Il Seacily, il Salone Nautico siciliano, torna a Palermo a Marina di Villa Igiea, per la sua quinta edizione. Da domani - 3 novembre - fino a domenica, un fitto programma di incontri, conferenze e workshop in compagnia dei maggiori esponenti del settore nautico e non solo. Organizzato da Assonautica Palermo, sezione provinciale di Assonautica Italiana, e patrocinato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, il Seacily2022 ospiterà oltre 100 brand nazionali e internazionali, imbarcazioni esposte a terra e a mare, dibattiti sul tema dell’ambiente marino, del turismo nautico, del patrimonio sommerso.

Un nuovo layout per un appuntamento, ormai collaudato, capace di unire all’esposizione delle barche e alle prove a mare la realizzazione di numerose attività tese alla valorizzazione della blue economy. Domani, alle 10, la manifestazione aprirà i battenti con il convegno su Nautica, reti e digitalizzazione: la blueconomy in Sicilia, cui parteciperanno, tra gli altri, Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Raffaele Macauda, a capo della direzione marittima della Capitaneria di porto, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Alessandro Albanese, commissario straordinario della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Francesco Di Filippo, vicepresidente vicario Assonautica Italiana, Piero Formenti, vicepresidente Confindustria Nautica, Carlo Ramo, past president Assonautica Palermo, Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo. Sarà presente anche Sergio Davì, comandante e testimonial del Salone.

Nel pomeriggio, alle 16.30, verrà presentata la mostra dei lavori realizzati durante i laboratori galleggianti di Palermo e Cefalù dal Mare per il Fabriano Festival del Disegno All Around 2022!: interverranno Alfonso Lo Cascio, presidente di BCsicilia, Catia Sardella e Valeria Di Chiara, ideatrici e curatrici del progetto. Durante il resto della giornata (su prenotazione) sarà possibile effettuare prove e simulazioni di vela a cura della Lega Navale Italiana, Palermo, la visita della motovedetta della guardia costiera, prove e simulazioni di kayak con il Circolo Nautico Palermo.

