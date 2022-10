Policlinico di Palermo, al via il bando per un posto di dirigente amministrativo

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo internal audit, a tempo pieno e determinato per un anno eventualmente rinnovabile è stato indetto dal Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

I requisiti

Per la partecipazione al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego, conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento della delle prove concorsuali; diploma Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o in Economia e Commercio; anzianità di effettivo di almeno cinque anni in enti dell'Ssn nella funzione di livello settimo, ottavo e ottavo bis; documentata esperienza nel campo dell'internal auditing anche in ambito sanitario.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione (scadenza 20 novembre 2022) alla selezione redatta in carta semplice il cui modello orientativo potrà essere scaricato dal sito aziendale www.policlinico.pa.it o ritirirato presso l'ufficio front office dell'area risorse in via Montegrappa 58 e dovrà essere inviata all'indirizzo concorsi@cert.policlinico.pa.it.

