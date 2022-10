Raffica di concorsi nella sanità in Sicilia

Più di tre anni per assegnare 17 posti da dirigente di medicina fisica e riabilitazione. E alla fine la Asp di Palermo ha deciso di revocare il bando e ripartire da zero. Stessa sorte per un secondo avviso con cui si sperava di assumere 4 veterinari.

La sanità pubblica continua a mettere a bando una valanga di posti, frutto delle nuove piante organiche approvate nell’anno che ha portato alle elezioni, ma fa i conti anche con selezioni che vanno deserte.

