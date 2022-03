Lavoro, il Comune di Bagheria cerca un istruttore contabile e uno di vigilanza: ecco i bandi

Assunzioni al Comune di Bagheria. È stato infatti pubblicato all’albo pretorio on line il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la ricerca di un istruttore contabile, a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica C e di istruttore di vigilanza, sempre a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica C entrambi per posizione economica iniziale C1 – CCNL Funzioni locali.

All’albo pretorio on line del Comune sono disponibili le determine di approvazione degli atti, il bando di concorso e il modello di domanda a cui si rimanda per tutte le specifiche relative a requisiti richiesti, alle modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune il quale rilascerà idonea ricevuta, oppure inviata mediante PEC, al seguente indirizzo pec: protocollo@comunebagheria.telecompost.it con indicazione dell’oggetto della selezione ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti, o ancora inviando una raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria.

I bandi scadono il 26 aprile, termine ultimo per inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Bagheria.

