Lavoro, il Comune di Bagheria cerca 6 istruttori tecnici: ecco il bando di concorso

Assunzioni al Comune di Bagheria. È stato infatti pubblicato all’albo pretorio on line il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 6 posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico (categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1 – CCNL Funzioni Locali).

Possono partecipare i cittadini in possesso del diploma di geometra (o titolo equipollente). Il bando è frutto della deliberazione della giunta comunale che ha per oggetto: “Rideterminazione dotazione organica. Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023”.

I requisiti richiesti

Oltre ai requisiti previsti dalla legge in materia di concorsi pubblici, ai candidati viene richiesto, come si legge nel bando, "il diploma di geometra, ovvero titolo equipollente per legge; (in ogni caso deve trattarsi di corso di durata quinquennale), ovvero titolo di studio superiore assorbente per medesimi ambiti accademici. Coloro che siano in possesso di un titolo di studio straniero e che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti".

Come fare la domanda

Le domande dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta l'11 marzo, via Pec al seguente indirizzo: protocollo@comunebagheria.telecompost.it o per raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria (PA); , con indicazione del mittente e riportando la seguente dicitura: “Concorso pubblico, per titoli e per esami, per n. 6 posti a tempo indeterminato e pieno di ISTRUTTORE TECNICO, categoria giuridica "C", posizione economica “C1”.

Ogni ulteriore dettaglio è indicato nel bando (clicca qui).

Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria giuridica “C”, posizione economica C1, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Funzioni Locali.

© Riproduzione riservata