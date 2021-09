Disney Store dice addio a Palermo: chiuso definitivamente lo store di via Ruggero Settimo. Un cartello affisso questa mattina sul portone del negozio non lascia dubbi: "Grazie per essere stati con noi". E sotto la triste scritta "Chiuso".

L'annuncio della liquidazione del marchio Disney Store era stato dato dalla società nel maggio scorso. Sono 233 i lavoratori coinvolti in Italia, tra i quali ci sono appunto anche quelli di Palermo.

