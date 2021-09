Disney Store, il ricordo dei palermitani: "Era più di un negozio, c'erano i sogni di tutti i bambini"

Cancello chiuso, insegne spente e niente fila fuori. Così si presenta nel primo giorno di chiusura il negozio Disney Store in via Ruggero Settimo. Diversi i palermitani che questa mattina, tra l'incredulità e il rammarico, si sono avvicinati a leggere il cartello: "Grazie per essere stati con noi! Chiuso".

"Non è stata una mossa intelligente da fare, era una parte di Palermo. Tante persone ci andavano per rimanere anche bambini. Era un nucleo di felicità dove i bimbi si immergevano", dicono due ragazze.

E c'è chi ricorda "quel meraviglioso specchio che quando si passava, si illuminava. Era un posto felice, anche se non compravo niente entravo solo per stare lì".

"Era più di un negozio, era la Disney, c'erano i sogni di tutti i bambini. Adesso i giocattoli si potranno comprare online ma non sarà la stessa cosa", dicono altre due ragazze.

