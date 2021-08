Rifiuti a Palermo, la Rap vuole assumere 300 netturbini per risolvere l'emergenza

Le strade di Palermo sbarrate dalla spazzatura, trincee di sacchetti da Sferracavallo al centro storico e una battaglia contro l’emergenza rifiuti da combattere con un esercito vecchio e sguarnito. Ma la Rap è pronta ad arruolare forze nuove per correre ai ripari.

È tutto nelle cifre dell’organico a disposizione, il problema e - forse - la soluzione per allentare la morsa del degrado dalla città. Il Comune - scrive Vincenzo Giannetto sul Giornale di Sicilia conferma come la società stia lavorando ad un piano di reclutamento: 300 assunzioni per mettere più braccia all’opera nella raccolta dei rifiuti in città.

L’amministratore delegato Girolamo Caruso ci sta pensando perché, fanno sapere a Palazzo delle Aquile, senza potenziamento e se la Rap non «farà i reclutamenti, il servizio non potrà che peggiorare».

