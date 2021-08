Rifiuti a Palermo: si dimette il direttore generale della Rap

Si è dimesso Roberto Li Causi, direttore generale della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Palermo. Voci mai confermate, e sempre smentite, da tempo parlavano di incomprensioni tra il manager e l’amministratore unico dell’azienda Girolamo Caruso.

In una nota l’amministratore dice: "Apprendo con stupore che il dott. Li Causi abbia 'sbattuto la porta' come riportato da alcuni organi di stampa all’azienda. La realtà è ben diversa e necessita di precisazione nell’interesse dell’immagine della Rap e soprattutto di quella proprio del dott. Li Causi. Il confronto dialettico tra vertici aziendali sta nelle cose di aziende complesse dove l’emergenza è pane quotidiano. Il ruolo di direttore generale in una azienda come la Rap è fin troppo pesante e stressante, per cui è assolutamente comprensibile e giustificabile che un manager giovane, come Roberto Li Causi, opti per scelte diverse a parità di contributo professionale. Colgo l’occasione, come già fatto a titolo personale, di ringraziare il dott. Li Causi per il lavoro svolto augurandogli una fulgida carriera nel prossimo futuro".

