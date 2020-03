Coronavirus, prime assunzioni negli ospedali: domande per 62 posti a Villa Sofia e Cervello

Scattano subito le prime assunzioni negli ospedali per far fronte all'emergenza coronavirus. In arrivo a Villa Sofia Cervello cinquanta medici specializzandi e dodici collaboratori professionali tecnici sanitari.

La Direzione strategica ha infatti deliberato con procedura di urgenza l’avviso pubblico per il conferimento, con contratti di lavoro autonomo, di 20 medici specializzandi iscritti all’ultimo o al penultimo anno della scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione, 10 della scuola di specializzazione di Malattie infettive, 10 in Malattie dell’apparato respiratorio e 10 di Medicina interna.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 17 marzo. Gli incarichi avranno durata non superiore a 6 mesi, tranne proroghe dettate dal perdurare dello stato di emergenza. Gli specializzandi che saranno reclutati, resteranno iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continueranno a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica che sarà integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività svolta, sino alla concorrenza del trattamento economico di base per il profilo di Dirigente medico.

A causa delle condizioni di necessità ed urgenza gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’avviso è pubblicato sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione concorsi non scaduti.

Via libera anche alla selezione pubblica per l’assunzione, sempre con contratti di lavoro autonomo, di sette collaboratori professionali tecnici sanitari di Laboratorio biomedico e cinque collaboratori professionali tecnici sanitari di Radiologia medica. I contratti avranno una durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Anche in questo caso, a causa delle condizioni di necessità ed urgenza gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il termine per la presentazione delle domande è il 17 marzo. L’avviso è pubblicato sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione concorsi non scaduti.

