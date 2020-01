L'imprenditrice palermitana Cannariato nell'osservatorio nazionale sulla famiglia

Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha ricostituito, per il prossimo triennio, l’Assemblea ed il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia designando personalmente, come componente dell’Osservatorio, l’imprenditrice palermitana Marcella Cannariato.

Cannariato, da anni impegnata nella condivisione di temi riguardanti le Donne, attraverso la Fondazione Bellisario Delegazione Sicilia, tra le 100 donne più influenti d’Italia secondo la rivista Forbes, siederà nell’Assemblea insieme ad altri 'esperti' designati dal Ministero per le Politiche sociali, da quello della Giustizia, di Economia e Finanze, dei Trasporti, della Salute, dell’Ambiente, dell’Interno e dello Sviluppo Economico ed al Comitato tecnico scientifico, presieduto da Chiara Giaccardi.

"Quest’incarico ministeriale mi rende ancora piu responsabile del lavoro finora svolto con la Fondazione Bellisario Delegazione Sicilia in favore delle Donne - dichiara Marcella Cannariato -. Sono certa che adesso il mio ed il nostro impegno capillare sarà sempre più determinante per 'far scendere giù l’ascensore' e far salire tutte le Donne, garantendo loro un lavoro certo e parità di trattamento nei salari".

