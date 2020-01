Palermo, licenziati i 17 lavoratori dell'ex Motel Agip

Licenziati i 17 lavoratori dell'ex Motel Agip di Palermo. A farlo sapere Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani dopo l'incontro nel centro per l'impiego di Palermo al quale ha partecipato un delegato dell'Aegypius Dea Hotel.

"Triste epilogo per la vertenza che coinvolge questi lavoratori - ha commentato Calabrò - La fase sindacale si è appena conclusa ma per noi rappresenta soltanto un punto di inizio. Non ci fermeremo qui. Continueremo a lottare presso le sedi opportune per mantenere puntati i riflettori su questa vertenza dai caratteri paradossali".

