Ex Motel Agip, la Uiltucs: situazione drammatica, continua il nostro impegno

Scatta il licenziamento collettivo dei dipendenti dell'hotel Dea, l'ex Motel Agip. "La situazione è drammatica - dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia - i lavoratori continuano ad aspettare mensilità arretrate, sono senza stipendio da settembre. L'azienda ha disatteso tutti gli impegni presi, non ha pagato contributi, ha avuto un comportamento censurabile sotto tutti i punti di vista. Non vogliamo però arrenderci, e se si dovesse verificare la possibilità di riaffidare l'immobile per una nuova attività alberghiera, ci impegneremo perché si tenga conto dei lavoratori che hanno svolto fino ad oggi la propria attività".

