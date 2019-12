Palermo, "Centro Convenienza" in crisi: clienti con il fiato sospeso

Un altro negozio sta per abbassare definitivamente la saracinesca: è il "Centro Convenienza" di via Ugo La Malfa. Attualmente c'è una scritta "Chiuso per inventario" ma la situazione è più buia: la società Essequattro, proprietaria del marchio, ha presentato pochi giorni fa presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, una richiesta di concordato preventivo che, se accolta dal giudice, potrebbe scongiurare il crack finanziario.

Col concordato, così come riporta Giorgio Mannino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, potrebbe profilarsi la possibilità di una continuazione operativa, con l'ingresso di un'altra società che acquisisce il marchio ma se non dovesse essere così, si spalancherebbero le porte del fallimento. Chi rischia grosso sono i clienti: in centinaia aspettano le merci pagate da mesi ma mai consegnate. Qualora ci fosse il fallimento, come creditori, sarebbero tra gli ultimi a sperare di ricevere un rimborso.

