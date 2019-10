Viadotto Himera, Cancelleri: "Basta ritardi, nuovo incontro con Anas"

«Non è possibile fare un confronto tra la ricostruzione del ponte Morandi e quella del viadotto Himera sull'autostrada A19 Palermo-Catania, non è possibile farlo perché sono due iter normativi diversi: là siamo di fronte ad un commissario che ha tagliato tutti i tempi, mentre qui è stato seguito un regime ordinario, l’iter normativo normale per le concessioni. Adesso, però, tutto è stato sbloccato, i soldi ci sono, li abbiamo già dati all’azienda che sta semplicemente temporeggiando per il montaggio definitivo del ponte: questo per me è inaccettabile». Lo ha detto il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri a Palermo, a margine della presentazione del progetto 'Milleperiferie'.

«Ho già concordato per questa settimana un incontro con Anas e il contraente generale per fare con loro un discorso chiaro - ha aggiunto Cancelleri - Non possiamo finire in concomitanza col montaggio del ponte Morandi, dobbiamo finire prima per dare il messaggio che anche in Sicilia le cose si fanno e si fanno bene. Su questo non si transige e spero ci sia collaborazione da parte loro per dare risposte a un popolo che spesso si sente sbeffeggiato rispetto agli altri».

© Riproduzione riservata