Salta un giunto sulla Palermo-Catania, chiuso tratto d'autostrada a Termini

Chiusa temporaneamente al traffico l'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’accertamento, da parte delle squadre di Anas, della presenza di un giunto di dilatazione danneggiato lungo il viadotto Fiumetorto.

Già nel pomeriggio di oggi sono stati avviati con urgenza i lavori di risanamento del giunto, fa sapere Anas. Si prevede di riaprire al traffico il tratto chiuso domani, martedì 19 novembre, quando sarà stata ripristinata una porzione di giunto sufficientemente ampia da permettere la circolazione in almeno una delle due corsie.

Fino alla riapertura, in alternativa, è possibile percorrere la strada statale 113 Settentrionale Sicula, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale. Non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, perché la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalcaferrovia.

«La chiusura dell’autostrada Palermo-Catania dà, ancora una volta, ragione a noi che da due anni chiediamo un costante monitoraggio dell’importante arteria», commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci. «A pagare l’inerzia e il menefreghismo dell’Azienda di Stato sono, come sempre, i cittadini, costretti anche adesso ad affrontare disagi che potrebbero prorogarsi nel tempo. - aggiunge - Al ministro delle Infrastrutture chiediamo per la Sicilia l’attenzione che l’Isola merita, al di là dei proclami e delle buone intenzioni».

© Riproduzione riservata