Tasse, a Palermo licenze a rischio per i negozianti evasori

A rischio le licenze per i commercianti palermitani che evadono le tasse. Un regolamento, infatti, come si legge in un articolo di Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia in edicola, non permetterà più ai titolari di attività produttive di sgarrare sul pagamento di Tarsu-Tares-Tari-Imu.

Il provvedimento per il contrasto all'evasione, che andrà domani in giunta per l'approvazione, prevede misure severe che vanno dalla sospensione alla revoca delle licenze fino al diniego di nuove.

Il regolamento, che prima di entrare in vigore deve passare dal consiglio comunale, fa riferimento al decreto legge del 30 aprile 2019.

