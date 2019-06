Fiasconaro partecipa alla 65esima edizione del Summer Fancy Food a New York

L'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro presente a New York per la 65esima edizione del Summer Fancy Food. Si tratta delle più importanti manifestazioni fieristica del Nord America dedicata al settore food & beverage che, in soli 3 giorni, accoglie quasi 3.000 espositori e più di 20.000 visitatori.

Da ieri e fino a martedì 25 giugno al Javitis Center sarà possibile trovare Fiasconaro sia allo stand 2900 del Level 3 sia allo stand 4945 level 1 del Padiglione Italiano - Regione Sicilia. Inoltre in uno dei 3 giorni il giovane pasticciere Mario Fiasconaro, figlio del Maestro Pasticcere Nicola, firmerà un’esclusiva creazione insieme allo chef Francesco Piparo, presso l’area show cooking, situata all’interno del River Pavillion.

Proprio l’anno scorso, sempre in occasione del Summer Fancy Food, Fiasconaro ha celebrato i 20 anni dall’arrivo del suo primo panettone in America.

"Anche se le nostre creazioni sono presenti da vent’anni sul mercato americano - spiega il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro - partecipare al Summer Fancy Food di New York ha per la nostra azienda la stessa importanza e il fascino della prima volta. Il mercato americano ama Fiasconaro e per rendere omaggio al pubblico statunitense, quest’anno proporremo anche uno show cooking innovativo firmato da Mario, mio figlio, che ha appena terminato un intenso stage dal Maestro Biagio Settepani, icona della pasticceria siciliana in America. Saranno giorni intensi, ricchi di incontri e soprattutto pieni di novità. New York rappresenta per noi una vetrina importante, è il Summer Fancy Food è sicuramente l’occasione migliore per presentare il catalogo natalizio 2019".

