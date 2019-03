Al panettone tradizionale Fiasconaro tre nuove "stelle" Bellavita Award

Ancora un successo per l’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro. Tre nuove 'stelle' sono state conquistate a Varsavia in occasione della tappa polacca del Bellavita Expo (la più grande manifestazione B2B dedicata alla promozione nel mondo del meglio dell’enogastronomia Made-in-Italy attraverso dieci fiere professionali organizzate in altrettante importanti città).

Le 3 Stelle sono state ufficialmente consegnate il 18 marzo a Londra presso la sede nel Regno Unito di Bellavita. Durante la manifestazione di Varsavia un panel di giudici, composto da buyers, rivenditori, importatori, distributori, sommelier, chef ed esperti di settore, ha assaggiato una selezione dei prodotti esposti fornendo una valutazione su una scala da 4 a 10 secondo sei precisi criteri: gusto, storia aziendale, packaging e branding, pertinenza del prodotto per il mercato locale, innovazione ed eco-sostenibilità.

La somma dei punteggi decretava poi l’assegnazione delle Stelle (per un massimo di 3 destinate ai migliori prodotti) che caratterizzano il Bellavita Award. Il panettone tradizionale firmato Fiasconaro, confermandosi ancora una volta sul campo, ha ottenuto il massimo, ovvero le 3 Stelle Bellavita con una media aritmetica complessiva pari a 9.41. Questa la 'pagella' stilata dai giudici: gusto 9.83, storia 9.26, packaging e branding 9.76, rilevanza sul mercato 9.40, innovazione 9.11 ed Eco-sostenibilitá 9.11.

