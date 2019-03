Sirti, Uilm Palermo: "Sospesi i licenziamenti, si torna a trattare"

"Sospesa la procedura di licenziamento collettivo al tavolo di crisi convocato, ieri, al ministero dello Sviluppo economico. Una sospensione di dieci giorni però, le parti si incontreranno il prossimo 21 marzo in Assolombarda a Milano dove si deciderà se e come proseguire. Una prima vittoria dei lavoratori nella vertenza Sirti che pochi giorni fa aveva annunciato il licenziamento di 833 dipendenti a livello nazionale su un totale di 3.600. Nello stabilimento di Carini, in provincia di Palermo, si parla di 40 esuberi". Così in una nota Francesco Parisi della Uilm Palermo.

"E' un primo risultato, il settore della telefonia non è in crisi. Non si può scaricare sui lavoratori il sistema degli appalti e subappalti sempre più al ribasso. E’ necessario che il governo intervenga", sottolinea il sindacalista, che aggiunge: "Siamo ancora lontani da una soluzione, abbiamo però ottenuto la sospensione dei licenziamenti e abbiamo adesso la possibilità di riaprire il tavolo negoziale per trovare soluzioni alternative".

© Riproduzione riservata