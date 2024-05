Palermo, presentato il festino di Santa Rosalia numero 400: «La speranza e i giovani al centro di tutto»

«Fatte valutazioni di merito su ogni proposta - ha poi sottolineato Lagalla - discrezionalità non è una parola che può essere accostata a questo festino». «Una festa che ha grande senso di orgoglio e di autenticità - ha sottolineano marco balich, della wonder studio, agenzia incaricata per l’organizzazione del festino». 5 tappe che avranno una storia e che saranno anche amplificate nel mondo, obiettivo questo dichiarato dall’amministrazione comunale.

Prima tappa palazzo reale, carro svelato dopo la partenza, prima tappa la cattedrale dove interverrà l’arcivescovo, poi giù per i 4 canti dove le 4 sante (santa ninfa, Cristina, oliva e Agata) faranno corona alla patrona con un cameo per San Benedetto il Moro. E poi l’arrivo al mare passando per porta felice. Tutte tappe con sorprese canore e musicali che non si cercherà di non svelare prima dello spettacolo. Nella processione non ci sarà soltanto il carro di Rosalia: ad accompagnare la santuzza un vero e proprio corteo che sintetizzano la narrazione della storia che ha liberato Palermo dalla peste.

«Sulle emergenze stiamo cercando di promuovere una immagine di Palermo che sta cambiando e vuole cambiare ha proseguito Lagalla - Tanti dal mondo, come testimonia un corposo articolo del financial Times vengono qui e parlano bene. E questa positiva risposta l’abbiamo trovata nei viaggi che abbiamo compiuto per presentare il 400esimo. Attendiamo un turismo già vivace in questi giorni. Stiamo mettendo particolare cura su sicurezza, pulizia e un tele controllo degli incendi. Non siamo in una capsula dove nulla può cambiare, dobbiamo superare l’inclinazione a criticare tutto e dobbiamo dare spinta ad un futuro migliore».