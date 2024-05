Palermo, svelata a Monte Pellegrino la statua di Santa Rosalia

Le braccia sono leggermente protese in avanti, così come il corpo, a simulare l’inizio di un abbraccio. Che Rosalia rivolge alla città e ai palermitani. Il senso di protezione che una madre rivolge ai propri figli: la statua del quattrocentesimo festino di Santa Rosalia vuole trasmettere l’amore della Santuzza verso Palermo. Un amore certamente ricambiato, ombrello per tutti i cittadini e i devoti sotto cui ripararsi in attesa che arrivi una nuova liberazione dalle pesti che oggi infestano la città.

La statua che sfilerà il 14 luglio durante il Festino è stata svelata questo pomeriggio (26 maggio) dal sindaco Roberto Lagalla e da don Filippo Sarullo, parrocco della Cattedrale tra gli applausi di circa un centinaio di fedeli. Che prima hanno pregato all’interno della grotta dove furono ritrovate le ossa della santa durante la messa celebrata dal sacerdote.

La Rosalia del quattrocentesimo è stata scolpita e riprodotta in tre mesi dal giovanissimo artista Filippo Sapienza, che l’ha prima realizzata in miniatura e poi, con l’aiuto della RuiLab, studio di fabbricazione digitale e stampa 3D, è stata riprodotta, appunto, in 3D a grandezza naturale.